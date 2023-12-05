Метшин заявил о создании ассоциации архитекторов стран БРИКС

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В рамках саммита БРИКС, который пройдет в октябре следующего года в Казани, страны-участницы планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере архитектуры и градостроительства, в том числе, о создании ассоциации архитекторов городов стран БРИКС. Об этом на пленарном заседании форума «Казаныш: отражение идентичности» рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Ассоциация обеспечит странам БРИКС доступ к лучшим профессиональным кадрам и значительно облегчит процедуры приглашения ведущих архитектурных бюро на конкурсы. Также она предоставит возможности для получения более качественного профильного образования, благодаря стажировкам в ведущих архитектурных школах», — пояснил Ильсур Метшин.

Помимо этого, ассоциация улучшит обмен знаниями и технологиями в строительной сфере между специалистами разных стран.

«В целом работа ассоциации позволит поднять уровень знаний архитектурного сообщества. В свою очередь, архитекторы смогут значительно расширить географию реализации своих проектов и участвовать в международных конкурсах», — отметила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» проходит в Казани с 5 по 7 декабря и предваряет саммит стран БРИКС в Казани в октябре 2024 года. В крупнейшем урбанистическом конгрессе участвуют иностранные делегаты из 7 стран: мэры крупнейших городов, архитекторы, урбанисты и другие международные специалисты. В частности, более 200 спикеров из России, эксперты из стран БРИКС — Китая, Ирана, Индии, ОАЭ.