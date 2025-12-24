Метшин заявил о намерении очистить от коммерческих строений сквер у Московского рынка

Сквер перед Московским рынком, который еще в 90-х годах застроили различными ларьками, планируют очистить от коммерческих строений. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-конференции.

«В 90-е годы площадь убили ларьками, которые все оформлены по закону. Мы будем находить возможность все это изымать с компенсацией стоимости», – заявил Метшин.

Таким образом, ларьки и магазины, расположенные на территории сквера, будут постепенно сносить, а их владельцам будет выплачена коммерческая стоимость недвижимости.