Метшин заявил, что в Казани нового строительства без паркингов не будет

В Казани не планируется отмена строительства паркингов. Об этом в рамках работы антикризисного штаба на встрече с представителями строительной отрасли заявил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

На встрече генеральный директор ООО «Грань» Леонид Анисимов попросил перенести строительство паркингов. «Нельзя ли отложить строительство паркингов? Если мы этого не сделаем, то не сможем дальше строить. Мы не сможем обеспечить комплекс машино-местами», – сказал он.

В ответ Ильсур Метшин заявил, что на сегодняшний день в городе зарегистрировано 460 тыс. автомобилей. «Невозможно строить жилые комплексы без паркингов. Мы заставим все, и в городе не смогут проехать пожарные. Мы первые по сравнению с Пермью, Свердловском (Екатеринбургом – прим. Т-и), Самарой, Саратовом и другими городами-миллионниками. Моя твердая позиция: без паркингов у нас жилые комплексы строиться не будут», – подчеркнул Метшин.

По его словам, с учетом экономических трудностей наличие паркингов в жилых комплексах необходимо. «В целом решения, что сейчас все паркинги перестанем строить, – такого решения не будет. Правила для всех равные. Но мы в диалоге с каждым из застройщиков», – заметил он.