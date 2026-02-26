Метшин заявил, что каждый пятый выпускник Казани оканчивает школу с медалью

Казанские школьники завоевали 162 призовых места на всероссийских олимпиадах в 2025 году – это 61% всех медалей Татарстана. За ЕГЭ 160 учеников получили 100 баллов за предмет, а семеро – по 200 баллов за два предмета. Каждый пятый выпускник города окончил школу с медалью. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Мы с гордостью говорим, что у нас почти в три раза больше медалей, чем во всей Новосибирской области с ее сильнейшей научной школой, и в три раза больше, чем в соседней Башкирии, и в 11 раз больше, чем в столице Приволжского федерального округа – Нижнем Новгороде», – сказал градоначальник.

Система образования города активно обновляется: 460 молодых педагогов пришли в школы в 2025 году, за последние пять лет – 1 860. Каждый третий учитель младше 35 лет, что выше среднероссийского уровня.

«Для нас это принципиально: в школы приходит новое поколение педагогов, которое разделяет наши ценности и задает тон развитию системы образования города», – отметил мэр.

Завершается строительство Дома работников образования и благоустройство сквера. Впереди также установка памятника Учителю, который станет центром профессионального развития педагогов.