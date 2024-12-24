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Экономика 24 декабря 2024 15:04

Метшин заявил, что Казань готова к новым международным мероприятиям

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Казань готова к проведению новых крупных мероприятий, которые позволят не только использовать уже созданную инфраструктуру, но и создадут новые точки для развития. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин, отвечая на вопрос «Татар-информа» во время подведения итогов года.

«Что дальше мы услышали из послания Президента России – мы будем по полной использовать инфраструктуру Казани. Пусть нам ставят задачи, мы с удовольствием их организуем и сделаем достойно», – заявил градоначальник.

В пример он привел прошедший саммит БРИКС, который по мере приближения даты становился все масштабнее, однако мероприятие прошло на самом высоком уровне.

#Ильсур Метшин #Казань #итоги года
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