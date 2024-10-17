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Общество 17 октября 2024 13:27

Метшин занял первое место в рейтинге медиа-эффективных руководителей

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Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в рейтинге медиа-эффективных руководителей по итогам второго квартала 2024-го. Данный топ был составлен экспертами «Промрейтинга» и опубликован на сайте агентства.

На втором месте оказался министр спорта РТ Владимир Леонов, а топ-3 замкнул глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.

Четвертое место занял прокурор РТ Альберт Суяргулов, а пятое – министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

В топ-10 также попали руководитель следственного управления СКР по РТ Валерий Липский, ВРИО начальника ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов, глава Альметьевска района Тимур Нагуманов, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

#рейтинг #руководители #Татарстан
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