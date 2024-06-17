Метшин: закрытая перед российскими спортсменами дверь не означает конца карьеры

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Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин отметил, что введенные против российских спортсменов санкции не сильно сказываются на их карьере. Такое мнение он выразил в рамках делового понедельника в мэрии Казани.

«Очередное историческое событие. Игры стран БРИКС перевалили через экватор. И на наших спортобъектах пишется новая спортивная история, которая показывает, что закрытая западными функционерами дверь перед российскими спортсменами не означает для них конца спортивной карьеры и развития спорта в России как такового», – подчеркнул градоначальник.

Метшин отметил, что у наших спортсменов даже с учетом введенных санкций есть с кем и где соревноваться. Он также выразил надежду на то, что со временем люди поймут ошибочность решения вводить рестрикции против российских атлетов.

«Пока болеем за своих спортсменов, радуемся победе нашего гимнаста Даниила Маринова в индивидуальном зачете. Он родился в Болгарии, но со спортом познакомился здесь, в Казани, на центральном стадионе. Надеемся, что его победа зажжет веру в себя наших подрастающих звездочек, которые наблюдают за соревнованием пока на трибунах», – заключил Ильсур Метшин.