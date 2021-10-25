Метшин: Рост заболеваемости коронавирусом подстегнул вакцинацию казанцев

Большой прирост числа заразившихся новым коронавирусом Covid-19, наблюдающийся в последнее время, заставляет жителей Казани вакцинироваться. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Рост заболеваемости подстегнул жителей к вакцинации. Мы открыли дополнительные пункты [для вакцинации населения]», — подчеркнул глава города.

Вместе с тем мэр отметил, что сложная эпидемическая ситуация в настоящее время остается главной темой повестки дня.