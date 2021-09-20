Метшин: Явка казанцев в дни думского голосования составила 63%

Жители Казани продемонстрировали живой интерес и активное участие в прошедших выборах в российский парламент. На городские избирательные участки пришло около 63% избирателей. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Завершились думские выборы, три дня работали избирательные участки. Явка по Казани высокая — 63%. Хочу поблагодарить жителей города за активность и неравнодушие к политической жизни страны. Особая благодарность членам избиркомов и наблюдателям, которые прожили три напряженных дня. Мы избрали депутатов Государственной Думы, которые будут определять законотворческую деятельность на следующие 5 лет», — отметил Метшин.

По предварительным данным, за партию «Единая Россия» в татарстанской столице отдали голоса 72,7% избирателей, за КПРФ проголосовали 13,25% казанцев, «Справедливая Россия — за правду» получила 4,43% голосов, за ЛДПР проголосовали 3,65% горожан. Остальные партии набрали 1% голосов и менее.

Метшин также отметил проделанную работу в плане ивент-составляющей выборной трехдневки. В городе функционировали разнообразные развлекательные зоны, концертные площадки и фестивали.

«Три дня у нас были активности, применялись новые форматы, в которых участвовала молодежь. Отдельно хочу поблагодарить правоохранителей, на которых была нагрузка как на избирательных участках, так и на городских площадках активностей», — резюмировал Ильсур Метшин.