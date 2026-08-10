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Общество 10 августа 2026 10:44

Метшин выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск

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Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск.

Он напомнил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а среди подвергшихся атаке объектов – гражданские и промышленные.

Решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова 10 августа в республике объявили днем траура. От имени команды мэрии Казани Метшин выразил соболезнования родным и близким погибших. Их память участники делового понедельника почтили минутой молчания.

«В такие минуты каждому из нас важно выполнять свои обязанности, работать, развивать нашу республику уверенно и без панических настроений», – сказал Метшин.

#атака БПЛА #Ильсур Метшин
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