Метшин выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск.

Он напомнил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а среди подвергшихся атаке объектов – гражданские и промышленные.

Решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова 10 августа в республике объявили днем траура. От имени команды мэрии Казани Метшин выразил соболезнования родным и близким погибших. Их память участники делового понедельника почтили минутой молчания.

«В такие минуты каждому из нас важно выполнять свои обязанности, работать, развивать нашу республику уверенно и без панических настроений», – сказал Метшин.