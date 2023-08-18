Метшин встретился с жителями домов по ул.Фрунзе: «В плане — сделать все дворы, как у вас»

Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел комплекс дворов домов №15, 17 и 19 по ул.Фрунзе, обновляемых по программе «Наш двор». Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

В многоэтажках проживают 1156 человек. Масштабное благоустройство началось здесь еще в прошлом году — тогда был обновлен двор дома №15. Здесь установили игровую и уличную мебель, оборудовали велопарковку, заменили асфальт на дорогах и тротуарах, освещение, посадили газон и кустарники, установили современную контейнерную площадку. Был отремонтирован и сам дом.

Как рассказал глава Кировского и Московского районов города Сергей Миронов, после ремонта жителей призвали помочь с поддержанием благоустройства двора. Так, одна из жительниц разбила во дворе цветник и ухаживает за ним.

Между домами №15 и 19 находится небольшой сквер. Программа «Наш двор» не оставила без внимания и его. Здесь посажены три цветника, восстановлен газон и высажено более 50 елей. Из-за жары растения ежедневно поливает Горводзеленхоз. В дальнейшем здесь планируют провести освещение, чтобы жители могли гулять здесь и по вечерам.

В этом году рабочие ремонтировали двор дома №19. Здесь появились малые архитектурные формы, качели, спортивный инвентарь и развивающее оборудование для детей от трех до семи лет. На территории появилось более трехсот различных деревьев — от рябины до горной сосны, уложено почти 2 тыс. кв. метров газона. Стоимость работ составила 9,5 млн рублей.

Жители, участвовавшие во встрече, поблагодарили гостей за работу.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт 473 дворов. На сегодня уже 300 тысяч казанцев ощутили такие изменения, которые вы видите. У нас в планах по программе Раиса Татарстана Рустама Минниханова сделать все дворы такими, как у вас. И, чтобы, как вы говорите, жить дальше хотелось», — заявил жителям Ильсур Метшин.

«Здесь очень чисто, уютно, зелено — настоящий маленький итальянский дворик. Все есть и это хорошо. Детей отсюда точно не оттащить, я сама с ребенком выхожу сразу, как появляется свободное время. Но по выходным мы постоянно тут играем», — поделилась одна из жительниц.

Фото: мэрия Казани