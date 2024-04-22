Метшин вручил знак «За труд и доблесть на благо Казани» экс-руководителю «Водоканала»

Мэр Казани Ильсур Метшин вручил знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани» Андрею Егорову, который 15 лет возглавлял МУП «Водоканал». Ранее на 53-м заседании Государственного Совета РТ стало известно, что экс-директор предприятия был избран председателем парламентского Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Надо сказать, что 15 лет назад тяжелое наследство было получено. Не будем перечислять всех проблем, не хочется возвращаться даже мысленно в те времена. Но за годы, которые он был у руля, под руководством Андрея Юрьевича предприятие выполнило огромный пласт работы по модернизации коммунальных сетей и коммунальной инфраструктуры», – отметил Метшин.

Он напомнил, что за время совместной работы в городе была разработана масштабная инвестпрограмма, которая позволила вести не только плановый ремонт, но и масштабные проекты. В частности, реконструкцию Волжского водозабора и строительство на биологических очистных сооружениях цеха по термохимической обработке илового осадка.

«Десятки километров подводящих сетей для сотен новых социальных объектов жилья, ремонтировались старые сети, насосные станции, другая инфраструктура. Работа велась не только над землей, но и под землей. Большая работа была проведена по оцифровке хозяйства “Водоканала”, внедрению системы круглосуточного онлайн-мониторинга сетей», – добавил градоначальник.

Метшин также отметил, что система «Водоканала» не только Казани, но и всей России требует огромных средств. Андрей Егоров ранее неоднократно поднимал этот вопрос на сессиях Государственного совета и различных отраслевых конференциях, форумах, в которых он принимал участие.

«Появилась надежда после послания Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, что этому вопросу в ближайшую пятилетку будет уделено повышенное внимание. Мы ждем федеральных программ, финансирования и верим, что Андрей Юрьевич на площадке парламента нашей республики в качестве председателя будет самым настойчивым», – заключил мэр столицы Татарстана.