Метшин вручил чемпионке Мартьяновой сертификат на получение квартиры

Сертификат на получение квартиры вручил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин олимпийской чемпионке по фехтованию Марте Мартьяновой. Как уточняют в пресс-службе города, сертификат для спортсменки приобрели казанские меценаты.

На встрече, которая прошла в исполкоме города, мэр и знаменитая спортсменка обсудили перспективы развития фехтования в Казани и пути приобщения к спорту подрастающего поколения. Мартьянова продемонстрировала Метшину золотую медаль, которую она завоевала на Олимпийских играх в Токио. Этим летом 22-летняя казанская фехтовальщица Марта Мартьянова в составе сборной России взяла золотую медаль в командном турнире рапиристок.

Вручая спортсменке сертификат, Метшин выразил надежду, что Мартьянова примет активное участие в воспитании юной смены казанских фехтовальщиков. «Сейчас вы на пике спортивной карьеры, но мы надеемся, что у вас найдется время для начинающих спортсменов у себя на родине. А в дальнейшем это сотрудничество могло бы быть более плотным», — цитирует главу города его пресс-служба.

Ранее, как сообщало ИА «Татар-информ», на сессии Казгордумы было принято решение присвоить олимпийской чемпионке, рапиристке Марте Мартьяновой звание «Почетный гражданин Казани».