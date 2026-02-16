Метшин возмутился качеством уборки снега во дворах Казани

С начала зимы в Казани выпало 176,5 мм осадков, а объем вывезенного снега превысил 1 млн тонн. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Уже язык устал говорить, сколько снега выпало. <...> 1,02 млн тонн мы уже вывезли снега. Качество уборки значительно выше, чем в 2024 году, при том, что рабочих рук по-прежнему не хватает», – заявил Метшин.

Мэр подчеркнул, что в администрацию поступает много обращений по поводу уборки снега, при этом больше всего проблем фиксируется во дворах.

«Вчера где-то с 6 до 10 вечера посвятил тому, чтобы ни единой снежинки не было. Центр, Советский район, Танкодром, Старая Татарская слобода – кроме коммунальной техники наших МУПов, которая слаженно вывозила снег, я не увидел ни одного дворника от слова совсем. За 4 часа! Я не знаю, какой режим, но, наверное, не в 6 утра они стартуют. Поэтому совершенно обоснованные жалобы по дворам», – заявил мэр.

Он добавил, что в городе есть дворы, где хорошо видно взаимодействие управляющих компаний и дворников.

«Там, где об этом позаботились заранее, порядок и чистота видны. Но есть такие, где, как в выражении, "конь не валялся", и там снег валяется», – заключил Метшин.