Метшин раскритиковал запрет на посещение спортплощадок в Казани без взрослых

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике выразил обеспокоенность тем, что новые спортивные площадки в городе утром пустуют.

«Мы, посещая Ново-Савиновский район, увидели, что в 11 часов площадки пустые. Понятно, что кто-то в лагерях, кто-то с родителями, кто-то в деревнях, но хотя бы некоторое количество детей должно было быть. Мне сказали, что, согласно антитеррористической комиссии, допускают только организованные детские группы», – рассказал Метшин.

Он подчеркнул, что решения комиссии должны неукоснительно выполняться, так как от этого зависит безопасность детей.

«Но не тот ли это случай, когда решением лишний раз организаторы не хотят взять на себя ответственность? Где там террористы и где – наши дети? Не прикрывайтесь бумажками. Давайте посмотрим, где надо какие-то документы менять, давайте поменяем», – заявил мэр Казани.

Всего в этом году в столице Татарстана построили пять новых универсальных спортивных площадок.

«Правоохранители четко выполняют свои функции, но мы для того и руководители. Должно быть межотраслевое взаимодействие, чтобы в диалоге находить правильные решения. Просто не пускать детей на спортплощадки, потому что нет старшего, – это бюрократия. Не для этого делали и тратили бюджетные средства», – добавил Метшин.