news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 10 февраля 2025 13:47

Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО в январе

Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО в январе
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в медиарейтинге глав столиц регионов Приволжского федерального округа в январе. Об этом сообщает «Медиалогия».

Лидирующую позицию в рейтинге казанскому градоначальнику обеспечило участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина - сила России». Также средства массовой информации сообщали о запуске в Казани второй карты мусорного полигона «Восточный», который посетил Метшин. Также он провел совещание по итогам реализации нацпроектов в городе.

Медиаиндекс Метшина по итогам месяца составил 19 220,2 балла. На втором месте оказался глава Ульяновска Александр Болдакин – 15 114, тройку лидеров замкнул мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев – 12 475.

#Ильсур Метшин #медиарейтинг
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Чай с хазратом: «Странно видеть семьи, которые заводят не детей, а маленькую собачку»

Чай с хазратом: «Странно видеть семьи, которые заводят не детей, а маленькую собачку»

9 февраля 2025
Габдельфат Сафин: «Мне, слава богу, хватает ума не влюбляться»

Габдельфат Сафин: «Мне, слава богу, хватает ума не влюбляться»

9 февраля 2025