Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО в январе

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Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в медиарейтинге глав столиц регионов Приволжского федерального округа в январе. Об этом сообщает «Медиалогия».

Лидирующую позицию в рейтинге казанскому градоначальнику обеспечило участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина - сила России». Также средства массовой информации сообщали о запуске в Казани второй карты мусорного полигона «Восточный», который посетил Метшин. Также он провел совещание по итогам реализации нацпроектов в городе.

Медиаиндекс Метшина по итогам месяца составил 19 220,2 балла. На втором месте оказался глава Ульяновска Александр Болдакин – 15 114, тройку лидеров замкнул мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев – 12 475.