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Официальная хроника
12 августа 2022  19:02

Путин включил Метшина в новый состав Совета по развитию местного самоуправления

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Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиум. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в муниципальную часть и президиум совета по согласованию включен мэр Казани Ильсур Метшин.

Совет разделен на три части: федеральную, региональную и муниципальную. Его возглавит Президент России Владимир Путин, а заместителем председателя станет Премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо главы государства, в состав совета включены 50 руководителей министерств, ведомств, губернаторов, председателей заксобраний и других чиновников.

Председателем президиума совета станет Михаил Мишустин, а его заместителем — первый замглавы администрации Президента Сергей Кириенко.

Предыдущий состав совета, утвержденный в 2019 году, признан утратившим силу.

#Владимир Путин #Ильсур Метшин
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