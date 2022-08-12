Путин включил Метшина в новый состав Совета по развитию местного самоуправления
Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиум. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в муниципальную часть и президиум совета по согласованию включен мэр Казани Ильсур Метшин.
Совет разделен на три части: федеральную, региональную и муниципальную. Его возглавит Президент России Владимир Путин, а заместителем председателя станет Премьер-министр Михаил Мишустин.
Помимо главы государства, в состав совета включены 50 руководителей министерств, ведомств, губернаторов, председателей заксобраний и других чиновников.
Председателем президиума совета станет Михаил Мишустин, а его заместителем — первый замглавы администрации Президента Сергей Кириенко.
Предыдущий состав совета, утвержденный в 2019 году, признан утратившим силу.