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Общество 12 ноября 2026 15:11

Метшин рассказал, как Минниханов спас центр Казани от застройки высотками

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Исторический центр Казани удалось сохранить и развить благодаря политической воле руководства республики. Об этом на пленарном заседании форума «Ребус» заявил мэр города Ильсур Метшин.

«Я помню, когда Рустам Нургалиевич стал президентом, он пригласил меня в кабинет и сказал, мол, давай в центре перестанем строить высотки. И вот эта воля позволила нам вместе и с комиссией, и с представителями экспертного сообщества проделать эту работу», – рассказал Метшин.

Он отметил, что начинал работу еще молодым чиновником в управлении жилищной политики, когда снос ветхого жилья в историческом центре воспринимался как радость.

«История не имеет сослагательного наклонения, мы не можем вернуться назад. Но я рад, что под руководством нашего Раиса мы смогли что-то сохранить», – подчеркнул мэр.

#Ильсур Метшин #Рустам Минниханов #Казань
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