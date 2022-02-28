Метшин: «Важно использовать эту неделю для вывоза снега»

Казанским коммунальщикам нужно использовать оставшиеся дни с отрицательной температурой воздуха для вывоза снега из города, чтобы избежать его таяния на дорогах столицы Татарстана. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города напомнил, что в этом зимнем сезоне количество снега оказалось одним из самых высоких за последние годы.

«Поэтому очень важно на данном этапе продолжить работу по вывозу снега. Неделя обещает быть с небольшим минусом, сильного таяния не будет. Важно использовать это время, чтобы максимально расчистить пути отхода талых вод», — подчеркнул Ильсур Метшин.