Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Метшин: «В XXI веке такого объема выпавшего снега Казань еще не видела»
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что по объему выпавшего снега в зимний период 2023-2024 годов город приближается к рекорду. Об этом он рассказал сегодня на деловом понедельнике.
«Идем на климатический рекорд, в XXI веке такого объема выпавшего снега Казань еще не видела. На пределе возможностей работают наши дорожные службы, управляющие компании. Из-за перегруза уже не выдерживает техника, ее и так катастрофически не хватает», — отметил градоначальник.
Кроме того, в Казани переполнены снегоплавильные станции, полностью заполнены 12 сухих свалок. Сейчас администрация занимается поиском мест для дополнительного складирования снега.
«Просто сваливать снег с дорог в ближайший овраг не имеем права — это нарушение природоохранного законодательства. Работа не останавливается и день, и ночь», — заключил Ильсур Метшин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»