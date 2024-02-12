Метшин: «В XXI веке такого объема выпавшего снега Казань еще не видела»

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Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что по объему выпавшего снега в зимний период 2023-2024 годов город приближается к рекорду. Об этом он рассказал сегодня на деловом понедельнике.

«Идем на климатический рекорд, в XXI веке такого объема выпавшего снега Казань еще не видела. На пределе возможностей работают наши дорожные службы, управляющие компании. Из-за перегруза уже не выдерживает техника, ее и так катастрофически не хватает», — отметил градоначальник.

Кроме того, в Казани переполнены снегоплавильные станции, полностью заполнены 12 сухих свалок. Сейчас администрация занимается поиском мест для дополнительного складирования снега.

«Просто сваливать снег с дорог в ближайший овраг не имеем права — это нарушение природоохранного законодательства. Работа не останавливается и день, и ночь», — заключил Ильсур Метшин.