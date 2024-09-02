Метшин: В школы Казани пойдут на 8 тыс. детей больше, чем в прошлом году

Сегодня школы Казани принимают 182 тыс. учеников, что на 8 тыс. детей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин во время открытия естественно-научного лицея №95 в ЖК «Весна-2».

«Спасибо, дорогие родители, что пополняете ряды наших учеников. Надеемся, что эта хорошая тенденция продолжится», - сказал глава города.

Метшин отметил, что первый звонок сегодня прозвучит для 18 тыс. первоклассников.

Всего в Казани в День знаний открылись три новые школы на 4 тыс. учеников и пристрой к татарской гимназии №2, подчеркнул он.