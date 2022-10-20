news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
20 октября 2022  18:16
Наталья Рыбакова

Метшин: В послании Президент РТ обратил внимание на удовлетворение запросов людей

news_top_970_100

В ежегодном послании Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил особое внимание на то, что основной задачей является удовлетворение возрастающих запросов людей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин на заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ.

заседание в КФУ

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Он ставил задачи как геополитические, так и локального характера, что подтверждает уверенность в том, что жизнь продолжается. Да, мы должны внести определенные коррективы, но есть уверенность и понимание того, как двигаться, что необходимо для этого», – сказал он.

По его словам, суверенная, эффективная экономика, национальные и культурные скрепы – всё то, что формирует сильное государство, нашло отражение в послании Президента.

«Он не оставил без внимания все отрасли жизнедеятельности и неоднократно обращал внимание на то, что основной задачей является удовлетворение возрастающих запросов людей», – отметил Метшин.

 

#послание президента рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100