Метшин: В послании Президент РТ обратил внимание на удовлетворение запросов людей

В ежегодном послании Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил особое внимание на то, что основной задачей является удовлетворение возрастающих запросов людей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин на заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ.

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«Он ставил задачи как геополитические, так и локального характера, что подтверждает уверенность в том, что жизнь продолжается. Да, мы должны внести определенные коррективы, но есть уверенность и понимание того, как двигаться, что необходимо для этого», – сказал он.

По его словам, суверенная, эффективная экономика, национальные и культурные скрепы – всё то, что формирует сильное государство, нашло отражение в послании Президента.

«Он не оставил без внимания все отрасли жизнедеятельности и неоднократно обращал внимание на то, что основной задачей является удовлетворение возрастающих запросов людей», – отметил Метшин.