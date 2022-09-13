Метшин: В поликлинике №6 появятся первый травмпункт и рентген для детей из Дербышек

Филиал детской поликлиники №6 в Дербышках завершен на 54%. С его открытием дети смогут посещать травмпункт и рентген, не выезжая из поселка в ДРКБ или микрорайон Азино, отметил мэр Казани Ильсур Метшин, посетивший стройку.

Открытие объекта запланировано на первый квартал 2023 года. Поликлиника рассчитана на 180 посещений в смену, за здоровьем детей будут наблюдать 245 специалистов. Работы ведутся по национальному проекту «Здравоохранение».

Фото: мэрия Казани

«Мы получали много обращений от жителей Дербышек с просьбой о строительстве детской поликлиники. В апреле началось возведение нового медицинского учреждения. Впервые для детей, проживающих в Дербышках, здесь будет работать травматологический пункт и кабинет рентгена, ведь сейчас дети вынуждены ездить в ДРКБ или в поликлинику микрорайона Азино», — подчеркнул Метшин.

Площадь здания достигает 6,4 тыс. кв. метров. За пять месяцев рабочие возвели фундамент будущей поликлиники, завершили заливку стен и обустройство кровли. Сейчас они штукатурят стены, а позже займутся отделкой помещений и фасада, проложат инженерные сети. После этого сюда завезут медицинское оборудование.

Как рассказал гендиректор подрядной организации Марат Сафин, работы ведутся с опережением. «Уже в этом месяце мы завершим укладку наружных сетей и параллельно с отделкой помещений будем благоустраивать прилегающую территорию и оформлять фасад», — отметил он.

Ожидается, что медучреждение откроет двери для 11 тыс. детей, проживающих в поселке и соседних жилых массивах. И, чтобы избежать скопления пациентов в одном месте, поликлинику разделят на несколько блоков. Так, на первом этаже откроются зона выдачи молочной кухни, приемное отделение, инфекционный блок, лаборатория, травмпункт и кабинет рентгена. На втором будут работать кабинеты педиатров, а врачи узкого профиля разместятся также на 3-м и 4-м этажах. Помимо этого, на третьем этаже откроется дневной стационар с 7 койко-местами.

Как отметил начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков, главный принцип нового медучреждения — пациентоцентричность. Поэтому для удобства детей и родителей здесь планируется открытие кафе и зоны ожидания.