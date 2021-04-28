Метшин: В Нижнекамске прививаются 800 человек в день, планируем выйти на тысячу

В Нижнекамске активно продолжается работа по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Об этом во время прямого эфира программы #ТатарстанОнлайн заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Мы увеличиваем количество выездных прививочных пунктов в населенных пунктах района. Ежедневно прививаем более 800 человек в день. Ставим перед собой задачу выйти на тысячу наших соотечественников, которые должны привиться», — сказал мэр Нижнекамска.

Метшин поделился, что уже прошел два этапа вакцинации и чувствует себя отлично.

«Я не почувствовал никаких изменений. Организмы у всех разные, поэтому кто-то чувствует какие-то симптомы. Я же буквально ничего не испытывал», — поделился Метшин, отметив, что Нижнекамском районе нет ни одного случая серьезных реакций или изменений в ответ на вакцинацию.

Также градоначальник отметил, что на данный момент из 15 глав сельских поселений привились уже 12.

По словам Метшина, главная задача — довести до людей все актуальную информацию о вакцинации и на своем примере показать, что нет никаких поводов опасаться негативных последствий прививки.

«Дорогие татарстанцы, наше здоровье — в наших руках», — резюмировал глава района.