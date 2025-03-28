Метшин: В мечтах трудно было представить такое преобразование «Нижнекамскнефтехима»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел новый санитарно-бытовой корпус НКНХ и побывал на территории нового олефинового комплекса ЭП-600.

«На родном "Нижнекамскнефтехиме" я не был 15 лет, с тех пор как, будучи мэром Нижнекамска, был членом совета директоров предприятия, – поделился Ильсур Метшин. – В наших самых смелых мечтах трудно было представить те преобразования, которые с приходом компании СИБУР я сегодня увидел».

Качество условий труда на предприятии мэр Казани сравнил с периодом руководства на НКНХ Николая Лемаева. «Для меня как для главы города, который объединяет людей разных специальностей, как бальзам на сердце видеть заботу о людях, – отметил Метшин. – Все, что я сегодня увидел, – бытовое обслуживание, пункты питания, медицинское обслуживание, оснащение рабочих мест, спецодежда – такая забота о людях была при Лемаеве Николае Васильевиче. К сожалению, после были сложные времена, и такой заботы о людях мы не видели».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Мэр Казани отметил, что новые стандарты условий труда СИБУР внедрил и на «Казаньоргсинтезе». «Это хороший, а может быть, и лучший пример в стране социально ориентированного предприятия, – похвалил Метшин. – Я очень рад за Нижнекамск, очень рад за родной «Нижнекамскнефтехим» и хочу сказать: так держать! Я вами горжусь!»

Генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов подчеркнул, что ключевой приоритет СИБУРа в Татарстане – создание для сотрудников компании комфортных рабочих мест, интересных задач и перспектив карьерного роста. «Сегодня мы показали современное производство на олефиновом комплексе ЭП-600, – рассказал Фаляхов. – Запуск этого предприятия – это не просто удвоение мощности НКНХ по этилену. ЭП-600 через новые технологии задает новый вектор развития всей отрасли нефтехимии. С ЭП-600 мы даем рынку переработчиков дополнительные возможности через поставки сырья, отрасль сможет создавать новые продукты, а страна будет защищена благодаря замещению нестабильного импорта. Здесь вызовы геополитики превращаются в реализованные возможности».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Напомним, в декабре 2024 года СИБУР завершил строительство крупнейшего проекта по созданию новых мощностей в современной истории нефтегазохимии Татарстана – олефиновый комплекс ЭП-600. Инвестиции компании в проект составили около 200 млрд рублей. Производственные мощности комплекса позволят получать до 600 тыс. тонн этилена, более 270 тыс. тонн пропилена, 245 тыс. тонн – бензола и 88 тыс. тонн бутадиена в год. В январе 2025 года на предприятии были получены первые тонны этилена и пропилена. Выход на проектную мощность запланирован на второе полугодие 2025 года.