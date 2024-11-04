Метшин: В Казани в мире и согласии живут представители более ста национальностей

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с Днем прославления Казанской иконы Божией Матери и Днем народного единства.

В своем поздравлении, опубликованном на сайте мэрии, градоначальник отметил, что образ иконы неразрывно связан с историей нашей страны и становлением ее государственности. Чудотворная святыня, по его словам, стала покровительницей народного ополчения, которое в 1612 году освободило Москву от захватчиков. Сегодня Казанская икона - символ духовного единения многонационального народа России.

Он добавил, что Казань – один из примеров сплочения народов. В этом городе в мире и согласии живут представители более ста национальностей.

«Этот день напоминает каждому жителю нашей необъятной страны о любви к Родине, сохранении ее вековых традиций, уважении ее высоких нравственных идеалов. Именно эти принципы, свободу и независимость и сегодня отстаивают наши бойцы на передовой специальной военной операции», - говорит Метшин.

Он также выразил уверенность в том, что каждый из нас будет продолжать делать все от себя зависящее, чтобы столица Татарстана оставалась образцом добрососедства и гостеприимства.

В завершении Метшин пожелал всем крепкого здоровья и счастья, осуществления всех добрых планов, мира и процветания.