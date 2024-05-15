Метшин: В Казани 21 июня пройдет учредительная встреча Ассоциации городов БРИКС

Учредительное собрание Ассоциации городов БРИКС пройдет 21 июня в Казани. Об этом сказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum». Отметим, что градоначальник принимает участие на сессии форума «Исламский мир и развитие побратимских связей: что дальше?».

«Мы вышли с инициативой провести 21 июня в Казани учредительное собрание Ассоциации городов - столиц БРИКС», - цитирует Метшина ТАСС.

Метшин добавил, что свое участие уже подтвердили коллеги из Бразилии, Африки, Индии, Китая, Турции, городов стран СНГ. Собрание будет в формате БРИКС+, рассказал мэр Казани.

По состоянию на 15 мая уже около 50 мэров городов подтвердили свое участие, делится спикер.

«Считаю, что это большая перспектива, и мы порадуем наших жителей», - резюмировал градоначальник.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.