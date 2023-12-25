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Общество 25 декабря 2023 17:21

Метшин: В 2026 году в Казани будет 200 тыс. школьников

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В Казани в 2026 году количество школьников достигнет 200 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ.

«Это целый Нижнекамск. А у нас только школьников столько будет», — прокомментировал перспективы глава города.

По его словам, в этом учебном году в школы Казани пришли 20 тыс. первоклассников.

Метшин добавил, что были введены в эксплуатацию четыре новые школы — в целом на 6 тыс. мест.

#школы Казани #Ильсур Метшин
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