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Метшин: В 2026 году в Казани будет 200 тыс. школьников
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В Казани в 2026 году количество школьников достигнет 200 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ.
«Это целый Нижнекамск. А у нас только школьников столько будет», — прокомментировал перспективы глава города.
По его словам, в этом учебном году в школы Казани пришли 20 тыс. первоклассников.
Метшин добавил, что были введены в эксплуатацию четыре новые школы — в целом на 6 тыс. мест.
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