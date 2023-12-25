Метшин: В 2026 году в Казани будет 200 тыс. школьников

В Казани в 2026 году количество школьников достигнет 200 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ.

«Это целый Нижнекамск. А у нас только школьников столько будет», — прокомментировал перспективы глава города.

По его словам, в этом учебном году в школы Казани пришли 20 тыс. первоклассников.

Метшин добавил, что были введены в эксплуатацию четыре новые школы — в целом на 6 тыс. мест.