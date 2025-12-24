На территории у нового театра Камала может быть реализован проект реновации

Мэр Казани Ильсур Метшин высказался о возможной реновации территории вблизи озера Кабан с перспективой строительства более современного и комфортного жилья. Своим мнением он поделился в ходе пресс-конференции.

«Я думаю, что у нас это могут сделать рядом с новым театром Камала в качестве пилота», – заявил Метшин.

Вместе с тем мэр подчеркнул, что реализация подобных проектов – вопрос не ближайшего времени. По его мнению, к масштабной реновации необходимо подходить взвешенно и возвращаться к ней тогда, когда к этому будут готовы и город, и рынок недвижимости.