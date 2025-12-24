news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 24 декабря 2025 15:30

На территории у нового театра Камала может быть реализован проект реновации

Читайте нас в
Телеграм

Мэр Казани Ильсур Метшин высказался о возможной реновации территории вблизи озера Кабан с перспективой строительства более современного и комфортного жилья. Своим мнением он поделился в ходе пресс-конференции.

«Я думаю, что у нас это могут сделать рядом с новым театром Камала в качестве пилота», – заявил Метшин.

Вместе с тем мэр подчеркнул, что реализация подобных проектов – вопрос не ближайшего времени. По его мнению, к масштабной реновации необходимо подходить взвешенно и возвращаться к ней тогда, когда к этому будут готовы и город, и рынок недвижимости.

#Ильсур Метшин #Казань #театр камала
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025