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Ру Тат
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Общество
8 ноября 2021  10:52
Егор Никитин

Метшин: Темпы вакцинации казанцев обнадеживают

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В татарстанской столице созданы все условия для удобной и быстрой вакцинации от коронавируса. Высокие темпы прироста поставивших соответствующую прививку обнадеживают, сообщил на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин. 

«В Казани создаются все условия, чтобы люди могли вакцинироваться. Темпы вакцинации на сегодняшний день обнадеживают. Открыты дополнительные пункты вакцинации, некоторые из них работают круглосуточно», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Он добавил, что в городе мобилизованы дополнительные кадровые ресурсы, врачи работают на пределе возможностей для оперативной вакцинации населения. 
 

#Коронавирус #вакцинация
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