Метшин: Татарстан – один из опорных регионов в развитии прорывных направлений

Айдар Метшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан – один из регионов России, который является опорой и поддержкой в развитии прорывных направлений. Об этом заявил «Татар-информу» депутат Государственной Думы Айдар Метшин.

«Сейчас особенно важны технологические решения, самостоятельность и самодостаточность технологического развития, обороноспособности. Все это связано с Президентом России Владимиром Путиным, поскольку лидер определяет вектор, направление деятельности», – сказал парламентарий.

По его словам, 2024 год был непростым, но богатым на важные события. «Думаю, что большинство, если не каждый россиянин, в том числе житель Татарстана, может отметить это для себя. В первую очередь, Президент России получил такую поддержку, какую ни один лидер в мире, наверное, не получал, особенно в сложный период. Это серьезное доверие и ответственность», – подчеркнул депутат.

Метшин заметил, что преодоление вызовов связано с позицией лидера государства. «И это не просто позиция, чтобы мы выстояли в сложной ситуации, но и позиция дальнейшего развития», – констатировал он.

Депутат добавил, что этот год также стал переломным в специальной военной операции. «Сейчас это всем очевидно. Об этом говорят и наши оппоненты. Безусловно, победа будет за нами», – заключил он.

Сегодня, 19 декабря, в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» пройдет специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Как и в прошлом году, будут совмещены «Прямая линия» и большое интервью.