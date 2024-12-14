Метшин – сыну: Если бы я работал так, как ты учишься, какой бы был город?

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что совсем недавно стал ходить на родительские собрания. И на таких «мероприятиях» градоначальнику пришлось «сгорать со стыда». Об этом он сообщил, выступая на церемонии награждения победителей конкурса «Команда казанского образования», пишет пресс-служба мэрии столицы РТ.

Как признался Метшин, на родительском собрании он «еле досидел» до четвертого преподавателя.

«Младшему говорю: „Если бы я работал так, как ты учишься, какой бы у нас был город?» Но договорились, я опять пришел на собрание, благо он подтянулся», — рассказывает Метшин.

Он также поблагодарил учителей, отметив важность их работы. По его словам, именно педагог предопределяет будущее населенного пункта, региона и даже целого государства.

«Для меня большая гордость, что я возглавляю город с такой богатой историей учительства», - подчеркнул мэр.

Он также выразил благодарность за то, что даже в самые сложные времена учителя оставались в профессии, продолжая учить детей.

«Низкий вам поклон», – поблагодарил градоначальник.

Напомним, что мэр Казани – многодетный отец. У него - три сына и дочь. Самый младший — Радмир. Сейчас ему 14 лет. Сын градоначальника, судя по открытым источникам, учится в столице РТ и играет в футбол. Старшие дети Метшина уже окончили школу и институт.