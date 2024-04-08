Метшин: Современные мультфильмы повергают в ступор

Мультфильмы и телепередачи, которые смотрят дети по телевизору, книги, которые читают, отражается на формировании личности детей. Такое мнение сегодня на деловом понедельнике выразил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Детство – это не только беззаботная пора, но и время формирования личности, характера. Первые книжки, мультфильмы, спектакли, которые ребенок видит в театре, по телевизору и в гаджетах, ролики – все это отпечатывается на формировании личности наших детей», – подчеркнул градоначальник.

Он вспомнил о мультфильмах, которые смотрел в детстве и сравнил их с современными.

«Мы, безусловно, росли в одном культурном слое. Сказки, которые нам читали родители, бабушки и дедушки, мы смотрели “Винни-Пуха”, “Ну, погоди!”. На смену пришли не такие дружелюбные “Том и Джерри”, но тоже радующие глаз. А то, что смотрят дети и внуки сейчас, некоторых родителей это повергает, как минимум, в ступор», – добавил Метшин.

По словам главы города, сегодня школьники растут в совершенно другом мире даже в сравнении с теми, чье детство протекало всего лишь 10 лет назад.

«Мы должны участвовать в воспитании детей. Им нужны книги, мультфильмы, фильмы, рассказы, которые помогут ребятам вырасти добрыми, умными, любящими и справедливыми», – заключил мэр столицы Татарстана.