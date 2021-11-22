Ильсур Метшин снова возглавил рейтинг медиаэффективности руководителей Татарстана

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил рейтинг медиаэффективности руководителей Татарстана за третий квартал 2021 года. Об этом сообщается в исследовании агентства «Промрейтинг».

Среди главных инфоповодов, связанных с градоначальником, — проблема бездомных собак, проведение Единого дня голосования, бесплатный проезд, льготы для проголосовавших. Определяющим моментом в третьем квартале стали и несколько крупных строек – Вознесенский тракт, дублер Горьковского шоссе.

При этом на второй строчке таблицы впервые оказался министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

«Новичком топ-5 нашего рейтинга глава МВД впервые стал благодаря начавшейся борьбе с финансовой пирамидой „Финико“ и ее более мелкими последователями», — отмечается в исследовании.

На его позицию в рейтинге повлияли такие инфоповоды, как расследование дел «Финико» и «Френдекс», дело по взяткам против руководителя Фонда социального страхования по РТ Павла Лоханова, массовые драки в Заинске, Елабуге и Нижнекамске. Кроме того, на имидж министра положительно повлияли и позитивные инфоповоды в СМИ и соцсетях регионального масштаба — позитивный отклик вызвали новости о том, как ветеран МВД РТ спас ребенка на Каме, постовые помогли мужчине, потерявшему память, а также пенсионерке, сломавшей ногу.

Топ-3 замыкает прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Отмечается, что руководитель главного надзорного органа республики смог сохранить свои позиции благодаря активной работе ведомства в медиапространстве. Кроме того, Прокуратура приняла самое активное участие в расследовании наиболее криминально резонансных событий отчетного периода (приговор экс-главе ТФБ Роберту Мусину, дело «Финико» и дело главы Фонда соцстрахования РТ, а также происшествия, не связанные с преступным миром, — отравление детей в аквапарке «Ривьера», проверка в Спасском районе, где старинные храмы превратили в коровники и пр.)