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Метшин: снег важен для сельского хозяйства, но для города – это всегда вызов
В Казани в ближайшее время обещают снег и метель, в связи с этим на городском штабе власти обсудили готовность татарстанской столицы к зимнему периоду. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Ильсур Метшин.
«Предварительно, на городском штабе мы подробно обсудили все вопросы, готовность подрядчиков, собственников зданий, управляющим компаниям напомнили правила благоустройства и ответственность», — отметил градоначальник.
Метшин также добавил, что в Казани появились снегоплавильные камеры на улицах Портовой и Несмелова, вскоре планируют открыть и еще одну.
«На самих стеклоплавильных камерах внедряются новые технологии — мы ушли от бумажных снежных талонов так называемых. Надеемся, это сильно увеличит скорость вывоза снега. Ну и в целом приросли техникой, поэтому видим определенный ресурс», — прокомментировал мэр Казани.
Метшин подчеркнул, что снег особенно важен для сельского хозяйства, полей и деревьев, но для города — это всегда вызов.
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