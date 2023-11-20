Метшин: снег важен для сельского хозяйства, но для города – это всегда вызов

В Казани в ближайшее время обещают снег и метель, в связи с этим на городском штабе власти обсудили готовность татарстанской столицы к зимнему периоду. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Ильсур Метшин.

«Предварительно, на городском штабе мы подробно обсудили все вопросы, готовность подрядчиков, собственников зданий, управляющим компаниям напомнили правила благоустройства и ответственность», — отметил градоначальник.

Метшин также добавил, что в Казани появились снегоплавильные камеры на улицах Портовой и Несмелова, вскоре планируют открыть и еще одну.

«На самих стеклоплавильных камерах внедряются новые технологии — мы ушли от бумажных снежных талонов так называемых. Надеемся, это сильно увеличит скорость вывоза снега. Ну и в целом приросли техникой, поэтому видим определенный ресурс», — прокомментировал мэр Казани.

Метшин подчеркнул, что снег особенно важен для сельского хозяйства, полей и деревьев, но для города — это всегда вызов.