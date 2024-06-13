В рейтинге медиа-эффективности руководителей Татарстана 1 место занял глава прокуратуры

Мэр Казани Ильсур Метшин занял 2 место в рейтинге самых медиа-эффективных руководителей республики по итогам 1 квартала 2024-го. Для сравнения: по итогам конца прошлого года градоначальник столицы Татарстана занял 1 место в том топе. Все эти данные были опубликованы агентством «ПРОМРЕЙТИНГ».

Интересно, что 1 место в данном рейтинге занял прокурор РТ Альберт Суяргулов, который по итогам конца прошлого года оказался на втором месте.

3 место досталось министру спорта Татарстана Владимиру Леонову. Причем он поднялся в «тройку» с 8 места, которое занял в 4 квартале 2023-го.

Сместились ниже в данном топе и руководитель СУ СКР по РТ Валерий Липский (4 место) вместе с мэром Нижнекамска Рамилем Муллиным (5 место). До этого руководители занимали 3 и 4 места соответственно.

В топ-10 руководителей также попали ВРИО начальника ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов, глава Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Потяшина, министр по делам молодежи республики Ринат Садыков, мэр Альметьевска Тимур Нагуманов и министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.