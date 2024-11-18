Метшин: «Рустам Нургалиевич спросил, как дела. Я сказал, пока снега нет, все прекрасно»

На ремонт дорожной сети и благоустройство дворов в Казани в 2024 году направили 31,2 млрд рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Отремонтировали чуть больше площади государства Монако

На ремонт дорожной сети и благоустройство дворов в Казани в 2024 году направили 31,2 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев сегодня на деловом понедельнике.

«17,1 млрд на реконструкцию дорожных объектов, 10,4 млрд – на ремонт объектов уличной дорожной сети, 3 млрд 750 млн – на реализацию программы “Наш двор”», – отметил Куляжев.

По его словам, общая площадь ремонта и строительства дорог в Казани составила более 2,4 млн квадратных метров. Это чуть больше площади государства Монако и на треть больше, чем в прошлом году, сравнил казанский чиновник.

При этом большая часть средств была направлена на реконструкцию и создание крупных объектов, предусмотренных генеральным планом Казани: работы на Горьковском шоссе, улицах Фаттаха, Миннуллина, Такташа и Вознесенском тракте.

Игорь Куляжев: «Большая часть средств была направлена на реконструкцию и создание крупных объектов, предусмотренных генеральным планом Казани» Фото: kzn.ru

Куляжев добавил, что движение по второму этапу Вознесенского тракта и работы на Горьковском шоссе планируют завершить уже в декабре этого года.

Еще одним масштабным проектом в этом году стало завершение второго этапа капитального ремонта моста «Миллениум», где проведены работы по гидроизоляции, ремонту опор и металлоконструкций, а также установлена архитектурная подсветка.

Особое внимание замруководителя исполкома обратил на самые аварийные городские участки. По итогам 2023 года в Казани зафиксировали 71 такое место, где произошло более 240 ДТП. В перечень попали в том числе перекресток улицы Толстого с улицей Горького, проспект Победы, улицы Минская, Николая Ершова и Новаторов. В этом году все они были отремонтированы.

В Казани сохраняются проблемы с дорогами в поселках, где проживает почти 20% жителей города Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Масштаб работ, безусловно, связан с подготовкой БРИКС»

«Масштаб работ, безусловно, связан с подготовкой БРИКС. Большая волна поднимает все лодки, и красивая волна БРИКС, которая пришла в Казань, позволила нам решить многие инфраструктурные вопросы», – отметил в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин.

Он добавил, что доля дорог города в нормативном состоянии достигла 85%. В среднем по России этот показатель на уровне 54%.

«То, что 85% на сегодняшний день приведено в нормативное состояние, – это серьезная цифра. Показатель установлен в национальном проекте. И если вспомнить, то в 2013 году мы планировали заасфальтировать 1 млн квадратных метров и для нас это была олимпийская высота. А только в этом году площадь составила 2,4 млн квадратных метров», – подчеркнул Метшин.

Ильсур Метшин: «Каждый пятый казанец сталкивается с плохим качеством дорог, и нам нужно добиваться выделения средств на ремонт дорог» Фото: kzn.ru

При этом в Казани сохраняются проблемы с дорогами в поселках, где проживает почти 20% жителей города. «Каждый пятый казанец сталкивается с плохим качеством дорог, и нам нужно добиваться выделения средств на ремонт дорог», – отметил мэр города.

Что касается программы «Наш двор», то с начала года в столице Татарстана благоустроили территории 459 многоквартирных домов. Обустроено 5 тыс. парковочных мест и более 100 контейнерных площадок. За 5 лет действия программы в Казани благоустроили дворы 2 278 домов.

Общий износ инфраструктуры, обслуживаемой «Водоканалом» в Казани, составляет более 70% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Буквально воют наши сети под землей»

Городские власти также обсудили состояние сетей водоснабжения и водоотведения. Так, общий износ инфраструктуры, обслуживаемой «Водоканалом» в Казани, составляет более 70%, доложил директор предприятия Рустам Абдулхаков.

«Почти половина сетей были проложены в 1930-1970-х годах и имеют износ 100%. Ежегодно дополнительно ветшают 65 километров сетей водоснабжения и канализации», – отметил он.

Это является ключевой причиной возникновения аварийных ситуаций. Ежедневно аварийная служба принимает более ста заявок о нештатных ситуациях на сетях. Всего же за 2024 год поступило более 30,5 тыс. заявок, что на 5% больше, чем годом ранее.

Рустам Абдулхаков: «Аварийность сохраняется на одном уровне, несмотря на ежегодный прирост обслуживаемых сетей» Фото: kzn.ru

Что касается самих аварий на водопроводных сетях Казани, то в этом году их зафиксировано более 1 тыс., как и в прошлом году. «Аварийность сохраняется на одном уровне, несмотря на ежегодный прирост обслуживаемых сетей», – подчеркнул Абдулхаков.

Также он обратил внимание на засоры, которые возникают из-за сброса мусора жителями города в канализацию. По его словам, значительная часть средств идет как раз на ремонт аварий и устранение засоров, что приводит к недоремонту остальных сетей. Он уже составляет 53 млрд рублей, а с учетом модернизации станций и сооружений сумма превышает 127 млрд рублей.

В свою очередь Ильсур Метшин отметил, что, несмотря на ежегодные траты, более 2 млрд рублей на сети водоснабжения и водоотведения необходимо более 10 млрд, чтобы привести все эти сети в нормативное состояние.

«Недоедают сети водоснабжения всех городов, кроме, возможно, самых крупных и богатых. Буквально воют наши сети под землей. Вся надежда на анонсированную федеральную программу по модернизации сетей», – заявил Метшин.

Власти города помогают набрать людей на зимний период, и кадровая служба уже рекрутировала 36 новых работников Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы вам подставили плечо, но шею никто подставлять не собирается»

«Сегодня с утра разговаривали с Рустамом Нургалиевичем. Он у меня спросил, как дела. Я ему сказал, что пока снега нет, все прекрасно. Он тоже, как и вы, посмеялся. Но снег нужен, поскольку есть озимые, есть сельское хозяйство. Но дай бог в равномерном количестве принимать его на нашу землю», — отметил Метшин, переходя к вопросам о готовности города к зиме.

Всего за зимний сезон зафиксировали более 3,1 тыс. нарушений. При этом большая часть нарушений приходится на долю ТСЖ, рассказал начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев.

«Результаты прошлой зимы никого не устраивают – ни нас, ни автовладельцев, ни жителей. Не хватает мощи дорожных предприятий, не хватает денег, не хватает людей. Мы включили все дополнительные доходы, собрав по сусекам, мобилизовали и дополнительно выделили на содержание, понимая, как это важно для города, особенно в снегопады», – подчеркнул Метшин, выслушав доклад.

Наиль Минвалеев: «Всего за зимний сезон зафиксировали более 3,1 тыс. нарушений. При этом большая часть нарушений приходится на долю ТСЖ» Фото: kzn.ru

Он отметил, что власти города помогают набрать людей на зимний период и кадровая служба уже рекрутировала 36 новых работников.

«Но директора предприятий должны четко понимать, что мы вам подставили плечо, но шею никто подставлять не собирается», – заявил Метшин.

Метшин также отметил, что хорошая погода в ноябре может смениться обильными осадками в декабре, когда за два-три дня выпадет месячная норма, и нужно быть готовыми к любым снегопадам.