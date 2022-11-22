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Ру Тат
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Общество
22 ноября 2022  12:34

Метшин рекомендовал депутатам Казгордумы активнее помогать детям из неблагополучных семей

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Помощь детям из семей в непростом социальном положении — это работа с конкретными людьми и их проблемами. И этими вопросами могли бы более плотно заняться депутаты столицы Татарстана. Такое предложение на сессии Казгордумы высказал мэр Казани Ильсур Метшин

«Возьмите пару семей, вникните в этот вопрос и придите к нам с предложением. Мы этой работой постоянно занимаемся и знаем количество трудных детей в каждой школе», — обратился к участникам сессии Ильсур Метшин.

Так казанский градоначальник отреагировал на предложение одного из депутатов уделять больше внимания школьникам из неблагополучных семей. Метшин призвал перейти от общих формулировок к более определенной работе и подготовить предложения, которые могли бы непосредственно улучшить жизнь таких детей. 

«Одни директора школ и комиссия по делам несовершеннолетних с этим не справятся. Давайте заниматься конкретной работой», — резюмировал мэр Казани. 

#сессия казгордумы #Ильсур Метшин #социальная поддержка #неблагополучные семьи
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