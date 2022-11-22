Метшин рекомендовал депутатам Казгордумы активнее помогать детям из неблагополучных семей

Помощь детям из семей в непростом социальном положении — это работа с конкретными людьми и их проблемами. И этими вопросами могли бы более плотно заняться депутаты столицы Татарстана. Такое предложение на сессии Казгордумы высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Возьмите пару семей, вникните в этот вопрос и придите к нам с предложением. Мы этой работой постоянно занимаемся и знаем количество трудных детей в каждой школе», — обратился к участникам сессии Ильсур Метшин.

Так казанский градоначальник отреагировал на предложение одного из депутатов уделять больше внимания школьникам из неблагополучных семей. Метшин призвал перейти от общих формулировок к более определенной работе и подготовить предложения, которые могли бы непосредственно улучшить жизнь таких детей.

«Одни директора школ и комиссия по делам несовершеннолетних с этим не справятся. Давайте заниматься конкретной работой», — резюмировал мэр Казани.