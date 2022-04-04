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Ру Тат
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Казань
4 апреля 2022  09:33
Егор Никитин

Метшин рассказал о возможностях трудоустройства в Казани для переселенцев с Донбасса

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В татарстанской столице есть широкие возможности для трудоустройства прибывших сюда вынужденных переселенцев с Донбасса. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что на прошлой неделе в город прибыл первый состав с вынужденными переселенцами из Донбасса, речь идет примерно о полутысячи человек. 

«Сейчас самое главное – обеспечить жизненные потребности этих людей», – подчеркнул Метшин.

Он добавил, что не менее важным аспектом для прибывших является не только первичная помощь, но и дальнейшее трудоустройство этих людей на имеющиеся в татарстанской столице вакансии. 

«Среди них есть и те, кто сможет сесть за технику, и просто рабочие руки для наших городских предприятий, социальных учреждений. Все, кто имеет соответствующие навыки, образование – мы обязательно предоставим возможность трудоустроиться. И окружим заботой прибывших детей», – заключил Ильсур Метшин. 
 

#Деловой понедельник #Ильсур Метшин #беженцы #Донбасс #трудоустройство
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