Метшин рассказал о возможностях трудоустройства в Казани для переселенцев с Донбасса

В татарстанской столице есть широкие возможности для трудоустройства прибывших сюда вынужденных переселенцев с Донбасса. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что на прошлой неделе в город прибыл первый состав с вынужденными переселенцами из Донбасса, речь идет примерно о полутысячи человек.

«Сейчас самое главное – обеспечить жизненные потребности этих людей», – подчеркнул Метшин.

Он добавил, что не менее важным аспектом для прибывших является не только первичная помощь, но и дальнейшее трудоустройство этих людей на имеющиеся в татарстанской столице вакансии.

«Среди них есть и те, кто сможет сесть за технику, и просто рабочие руки для наших городских предприятий, социальных учреждений. Все, кто имеет соответствующие навыки, образование – мы обязательно предоставим возможность трудоустроиться. И окружим заботой прибывших детей», – заключил Ильсур Метшин.

