Метшин рассказал о результатах работы «Доброй Казани»

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, говоря о «Доброй Казани», заявил, что благодаря проекту в городе появилось свыше 800 объектов, приспособленных для инвалидов. По его словам, сегодня почти все соцучреждения, культурные и спортивные учреждения города доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Метшин добавил, что участники «Доброй Казани» помогают как людям с ОВЗ, так и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Градоначальник также призвал глав администраций и руководителей подразделений Исполкома системно работать в этом направлении, пишет мэрия города.

Еще глава города сказал, что в Казани уже создаются и будут продолжать создаваться инклюзивные центры для занятий детей, чтобы у их родителей было немного свободного времени. Кроме того, проект помог в объединении благотворительных фондов, которым помогает подготовить документы на разные гранты.

На данный момент «Добрая Казань» запускает два новых проекта: съемки фильма о выпускниках детских домов с ментальными нарушениями и конкурс «Доброе путешествие», победители которого поедут в Питер на пять дней за счет организаторов.

Также благодаря проекту в городе открыли коворкинг, где в 2023-м уже прошло свыше 800 мероприятий благотворительных фондов.

В конце Метшин назвал «Добрую Казань» «многослойным тортом», так как программа охватывает разные категории людей. Он подчеркнул, что никто из нас ни от чего не застрахован, поэтому подобные проекты очень важны.