Метшин рассказал о решении проблемы с обманутыми дольщиками в Казани

В Казани за 15 лет — с 2008 по 2023 год — помогли 15 859 тыс. дольщиков из 108 проблемных домов. На аппаратном совещании начальник управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов рассказал, как в городе удалось решить проблему с обманутыми дольщиками и недобросовестными застройщиками.

По его словам, на достройку двух компенсационных домов республика выделила земельные участки. При этом общий размер инвестиций составил около 1 млрд рублей.

В августе этого года был введено в эксплуатацию компенсационное здание для обманутых дольщиков дома №3 ЖК «Золотая середина» на улице Гареева.

«Неделю назад началась процедура передачи ключей дольщикам. В скором времени они смогут заселиться в заветные квартиры», — отметил спикер.

Также к стройке готовят компенсационный жилой комплекс на улице Аграрной для обманутых дольщиков дома №6 «Золотая середина».

«На участке, предназначенном для строительства дома, ведутся подготовительные работы, параллельно готовится проектная документация», — пояснил Ренат Шамсутдинов.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, проблему обманутых дольщиков удалось решить благодаря помощи Правительства Татарстана и изменению федерального законодательства. Он также выразил надежду, что данная тема будет закрыта навсегда. Власти предпринимают профилактические меры, чтобы предотвращать появление новых проблемных домов.

«Проблема обманутых дольщиков в Казани решена. Для нас это был неподъемный камень. Хорошо помним каждую площадку, помним глаза, полные отчаяния и безысходности, наших обманутых дольщиков, которые внесли свои кровно нажитые средства в непонятные структуры», — сказал градоначальник.