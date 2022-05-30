Метшин рассказал о нехватке мест в казанских школах: «Вопрос остается острым»

Наличие мест в школах остается острым вопросом для жителей столицы Татарстана, несмотря на высокие темпы строительства и ремонта образовательных учреждений. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города отметил, что в столице республики при поддержке руководства региона проводится масштабная и системная работа по созданию современной и комфортной городской среды для детей. В то же время проблемы с нехваткой образовательных учреждений всё еще остаются.

«Сама обеспеченность школами и детсадами благодаря бэби-буму, которому мы очень рады, — по-прежнему острый и болезненный вопрос для Казани. У нас самая высокая нагрузка на школы по второй смене. Несмотря на то, что мы очень много строим и ремонтируем, вопрос нехватки мест остается острым», — подчеркнул Метшин.

Он добавил, что проблему осложняет бурное развитие пригородов, где строители зачастую создают жилые комплексы, не заботясь о наличии социальной инфраструктуры.

«Вместе с тем на сегодняшний день у нас уже нет социальных учреждений, которые находятся в катастрофическом состоянии, как это было каких-то 15 лет назад», — резюмировал Ильсур Метшин.