Метшин рассказал, какую инициативу Казани больше всего оценили в ООН

В Казани создан проект под названием Shared City, который объединяет в себе порядка 200 успешных муниципальных практик во всем мире. С помощью него можно изучить пути решения тех или иных проблем в разных городах и перенять самый лучший опыт. Этот проект оценили в Консультативном комитете ООН, рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Shared City дает возможность выбрать город и рассмотреть, какие успешные практики были в нем реализованы. Вот именно эта инициатива Казани оказалась очень востребованной», – подчеркнул Метшин в интервью «Парламентской газете».

По его словам, каждая страница сборника лучших муниципальных практик содержит структурированное описание того или иного решения, фотографии, данные о команде проекта, необходимые ссылки и много другой полезной информации.

«Каждому мэру хочется на расстоянии вытянутой руки иметь инструмент для быстрого решения поставленных перед ним задач. Поэтому с тех пор, как я стал президентом ЮНАКЛА, мы собираем лучшие практики по основным направлениям деятельности муниципальной сферы разных городов мира», – добавил мэр столицы Татарстана.

Напомним, в середине октября Метшина переизбрали президентом Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA). Консультативный комитет представляет интересы 323 тыс. муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру.