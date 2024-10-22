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Метшин рассказал, какие достопримечательности стоит посетить в Казани
Туристам в столице Татарстана необходимо посетить Казанский Кремль, Старо-татарскую слободу, собор Казанской иконы Божией матери и современные городские объекты. Об этом в интервью РИА Новости рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.
«Нельзя не увидеть Казанский Кремль, Старо-татарскую слободу, восстановленный собор Казанской иконы Божией матери, наши старинные мечети, комплекс университетских зданий», - сказал градоначальник.
Также он посоветовал посетить современные городские объекты – парки, набережные, экстрим-парк «Урам», обновленное здание театра им.Камала и др.
«А что касается нашей национальной кухни, она вкусная и разнообразная. Уверен, нашим гостям придутся по душе перемячи с бульоном, зур бэлиш, казылык, токмач и, конечно, наш медовый золотой чак-чак», – добавил Метшин.
Казань с 22 по 24 октября примет саммит БРИКС. Участие в международном мероприятии примут представители более чем 30 государств.
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