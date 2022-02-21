Метшин рассказал, как в Казани устраняют дефицит социальной инфраструктуры

Мэр Казани Ильсур Метшин на отчетной сессии Казгордумы рассказал, как в Казани устраняют дефицит социальной инфраструктуры.

Депутат от фракции КПРФ Динара Халимдарова отметила, что руководство города уделяет большое внимание инфраструктуре Казани, повышению качества жизни горожан, однако социальная инфраструктура очень чувствительна к росту населения. «Чем большее количество жителей живет в Казани, тем существенней возрастает нагрузка на социальную инфраструктуру, требуется ее модернизация, строительство новых объектов», — отметила парламентарий.

По ее мнению, ввод жилых домов опережает строительство детских садов и школ. «Как муниципальные власти планируют решать вопрос с дефицитом социальной инфраструктуры? И будут ли учтены ошибки предыдущих лет при комплексном развитии территории города?» — обратилась она к мэру.

Ильсур Метшин подчеркнул, что вопросы комплексной застройки решаются в диалоге с бизнесом, в данном случае — с представителями стройиндустрии. Проектом планировки обычно бывает четко определено место строительства школы, детсада или поликлиники. «Это такие же наши казанцы, которые, во-первых, несут ответственность перед своими коллективами и перед завтрашним днем. Договоренности они свои выполняют. Это люди, которые на строительном рынке более 10 и 20 лет», — отметил мэр.

По словам спикера, если в 2005 году в Азино были переполненные школы и детские сады, а молодежные клубы располагались в подъездах и подвалах домов, то в настоящее время жилой комплекс «Салават Купере» строится со школами, бассейнами, поликлиниками, детским садом, сквером и даже с отделом полиции.

«Казань находит возможность комплексной застройки», — резюмировал мэр.