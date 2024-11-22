Метшин рассказал, как Шаймиев спасал Казанский авиазавод от закрытия в 90-е годы

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин поделился воспоминаниями о том, как первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев спасал Казанский авиазавод от закрытия в 1990-е годы. Комментируя сегодняшнюю кадровую ситуацию в городе, мэр на заседании Казгордумы заявил, что тогда «чубайсовцы» пытались развалить ключевые производства.

«Пришли „чубайсовцы“, которые сказали: „Рынок всё определит, общежития нам не нужны, базы отдыха не нужны, пионерлагеря не нужны, и КАПО не нужно нам“. Я помню, как Минтимер Шарипович Шаймиев и Рустам Нургалиевич Минниханов уговаривали одного федерального руководителя сохранить КАПО. А он говорил: „Да не нужно нам КАПО, мы будем покупать Bombardier, Airbus, мы их никогда не догоним “ », — сказал Метшин.

Шаймиев тогда, по словам главы города, ответил, что при таком подходе на федеральном и республиканском уровне, конечно, не догоним.

«И вот десятитысячный коллектив, который выпускал десятки машин, разогнали на глазах. И только благодаря воле руководства сохранили коллектив», — добавил мэр.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Ильсур Метшин, выступая на заседании Казгордумы, отметил, что при низких показателях безработицы во всех сферах городского хозяйства наблюдается сильный кадровый дефицит.