Метшин рассказал, что сделал бы в качестве волшебника

По словам казанского градоначальника Ильсура Метшина, если бы у него появились волшебные способности, то он изменил бы отношение людей к успеху. Вместо траты жизни на зависть, людям нужно искать потенциал успеха у себя внутри, подчеркнул Ильсур Метшин на итоговой встрече с татарстанскими журналистами.

Отвечая на шуточный вопрос одной из журналисток, заданный на татарском языке, мэр Казани отметил — при наличии у него волшебных суперспособностей, он попытался бы изменить ряд аспектов человеческого поведения. В частности, речь зашла о зависти людей по отношению к более успешным согражданам.

«Мы все такие. У кого-то что-то не получается, кто виноват? Власти. Сосед по лестничной площадке живет лучше не потому, что где-то подрабатывает и приходит позднее домой, а потому что ворует. Но лучник, промахивающийся в мишень, никогда не винит в этом мишень. Все дело в нем самом», — пояснил свою мысль Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что зачастую жизнь людей проходит в зависти и поисках виновных в собственных промахах. Это неконструктивный и безрезультатный подход, уверен Метшин.

«Я бы поменял именно это [при наличии сверхспособностей]. Но еще никому не удавалось этого изменить», — резюмировал Ильсур Метшин.



