Метшин раскритиковал уборку дорог и тротуаров Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике поручил обратить особое внимание дорожных служб на очистку дорог и тротуаров от снега во время новогодних праздников. Он констатировал, что декабрь оказался сложным для дорожных служб из-за выпадения очень большого количества осадков — даже по сравнению с прошлым годом.

«То ледяной дождь, то заморозки, поэтому итоги первого месяца по состоянию дорог и тротуаров ни у жителей, ни у гостей не вызывают никаких положительных эмоций. Поэтому надо внимательно провести работу над ошибками и любое время использовать для очистки дорог», — подчеркнул Метшин.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, курирующий вопросы благоустройства города, рассказал, что на случай аномальных снегопадов в новогодние каникулы к имеющемуся парку в 579 единиц техники имеется возможность привлечь еще примерно 350 машин.

Чиновник также отметил, что на особом контроле находится состояние переходов, остановок общественного транспорта и подходов к городским новогодним площадкам, а специалисты «Казэнерго» круглосуточно следят за состоянием наружного освещения города и новогодних иллюминаций.