Метшин раскритиковал работу регоператора УК «ПЖКХ» по вывозу мусора в праздники

Мэр Казани Ильсур Метшин остался недоволен тем, как региональный оператор УК «ПЖКХ» работал в новогодние праздники. Объем мусора в эти дни традиционно увеличился, однако усиленная работа по его вывозу не была налажена, а жители массово жаловались на заполненные отходами контейнеры.

В сервис «Открытая Казань» за это время поступило 210 жалоб от казанцев, в то время как в прошлом году их было всего 26, сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Для нас это за красной линией! Законодатель несколько лет назад передал полномочия по вывозу мусора региональному оператору. Теперь у нас нет механизмов решать этот вопрос, но жители по привычке идут в Исполком, требуя навести порядок», – сказал Метшин и поручил провести «серьезную работу над ошибками». Регоператору нужно принять исчерпывающие меры, чтобы навести порядок в процессе вывоза мусора, подчеркнул он.

Напомним, в целом за период новогодних каникул городские службы столицы Татарстана вывезли 134 тыс. куб. метров мусора. По сравнению с буднями объем отходов вырос почти на четверть.