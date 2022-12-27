Метшин раскритиковал экс-тренера «Ак Барса» за неуважение к традициям «зеленого дерби»

Экс-главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок отнесся очень неуважительно к традициям спортивного противостояния в «зеленом дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым». С критикой на специалиста на встрече со СМИ обрушился мэр Казани Ильсур Метшин.

«Был такой неуважающий традиции тренер, не хочу называть, который сказал: „Что такое дерби? Это обыкновенная игра“. Как ты можешь так говорить, когда история дружественного спортивного противостояния [длится] почти 50 лет. Мне ветераны хоккея рассказывали, что их перед матчем звал к себе обком партии, чтобы сказать, как важно выиграть нашу братскую команду „Салават Юлаев“. Уважай эти традиции», — заявил градоначальник.

Напомним, что Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» в начале декабря этого года. Ранее он заявил, что матч со СКА ему гораздо принципиальнее, чем «зеленое дерби» против «Салавата Юлаева».